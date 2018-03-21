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Верховный муфтий поздравил жителей Казахстана с праздником Наурыз

Представитель духовенства отметил, что Наурыз – праздник благоденствия и благотворительности.

Фото : muftyat.kz21 марта 2018, 13:01

Верховный муфтий, председатель Духовного управления мусульман Казахстана Серикбай кажы Ораз поздравил казахстанцев с праздником Наурыз, передает Zakon.kz.

Представитель духовенства отметил, что Наурыз – праздник благоденствия и благотворительности. В эти дни народ проявлял заботу к нуждающимся, обеспечивая их едой и питанием, оказывал благотворительную помощь сиротам и больным.

"Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность нашим гражданам, которые соблюдая мусульманские и гражданские обязанности, оказывают помощь пострадавшим от наводнения в Восточном регионе нашей страны. Наши религиозные служащие также проявляют активность в таком благом деле. Пусть будет доволен ими Всевышний Аллах. Дорогие братья! Поздравляю Вас с национальным праздником – Наурыз! Древний праздник всех тюрксих народов на протяжении многих лет объединяет все нации, призывает к консолидации всех жителей нашей страны. С праздником дружелюбия и согласия, единства и братства! Пусть Всевышний Аллах дарует нашему народу здравия, благословения и согласия! Пусть процветает наша независимая страна! Пусть бережет вас Всевышний! Аминь!", - говорится в поздравлении.


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