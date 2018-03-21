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В аэропорту Нурсултан Назарбаев задерживаются 10 рейсов

На вылет задерживаются рейсы Астана-Алматы, Астана-Талдыкорган и Астана-Усть-Каменогорск.

Фото : inform.kz 21 марта 2018, 14:03

В аэропорту Нурсултан Назарбаев в Астане задержаны 10 рейсов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на онлайн-табло на сайте аэропорта.

Задержаны рейсы авиакомпании SCAT из Шымкента, Талдыкоргана, Актобе и Усть-Каменогорска, рейсы Air Astana из Актобе и Бангкока и рейс Bek Air из Усть-Каменогорска.

На вылет задерживаются рейсы Астана-Алматы, Астана-Талдыкорган и Астана-Усть-Каменогорск.


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