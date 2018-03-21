На горевшей шахте имени Костенко возобновилась добыча угля

Сегодня, 21 марта, в первую смену на участках №2 и №6 приступили к работе добычные бригады - всего более 100 человек.

На шахте АО "АрселорМиттал Темиртау" Костенко сегодня возобновлены работы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее были завершены работы по локализации очага возгорания, опасности жизни сотрудников больше нет. Производство перешло к восстановлению добычных и проходческих работ.

Сегодня, 21 марта, в первую смену на участках №2 и №6 приступили к работе добычные бригады - всего более 100 человек.

К работе в третью смену планирует приступить бригада проходчиков. 25 марта будет восстановлен трехсменный режим работы проходческих бригад, вернутся и приступят к работам ранее откомандированные коллективы.

Напомним, пожар на шахте имени Костенко произошёл 10 марта. Возникло возгорание на участке вентиляционной сбойки. В момент пожара в шахте находились 113 человек, обошлось без пострадавших.

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