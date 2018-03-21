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Стала известна причина смерти роженицы из Актобе

28-летняя женщина скончалась 29 января после первых в своей жизни родов.

Фото : Диапазон21 марта 2018, 14:29

Делом умершей в областной больнице роженицы занимается прокуратура. Руководитель облздрава Асет Калиев рассказал, что стало причиной смерти, передает Zakon.kz со ссылкой на "Диапазон".

-Была специальная комиссия, они изучали историю болезни женщины, все обстоятельства произошедшего, и отметила, что были недостатки в работе врачей. Мы это признаем, - сообщил он. - Замглавврача по родовспоможению понизили в должности, к остальным врачам приняли меры дисциплинарного взыскания. Женщина умерла от септического шока, состояние ухудшилось из-за гнойной токсикоинфекции. У женщины во время беременности были источники инфекции, она перенесла манипуляции, но при поступлении в роддом она была во вполне удовлетворительном состоянии. После родов у нее возникли осложнения. В послеродовом периоде у женщин ослабевает иммунитет, обостряются инфекции. Скорее всего, это имело место и в данном случае. Роженицу оперировали, но вина врачей в том, что они поздно диагностировали осложнение. Если бы вмешательство провели раньше, возможно, женщину могли бы спасли.

Напомним, 28-летняя женщина скончалась 29 января после первых в своей жизни родов.


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