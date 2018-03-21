Amazon впервые обогнала Google по капитализации

На сегодняшний день компания Джеффа Безоса уступает по этому показателю только Apple.

Онлайн-ретейлер Amazon впервые обошёл по капитализации своего основного конкурента — Alphabet (материнская компания Google), передает Лайф.

Об этом свидетельствуют данные торгов высокотехнологичной Нью-Йоркской биржи NASDAQ.

По итогам минувшей сессии акции компании Джеффа Безоса выросли на 2,7%. В итоге стоимость Amazon составила $768 млрд, что позволило ему стать второй по объёму капитализации компанией после Apple. Капитализация Alphabet при этом составляет $762,6 млрд.

Однако, по мнению экспертов, у Amazon есть все шансы опередить даже Apple и достичь капитализации в $1 триллион. Она явно выигрывает у главного конкурента по темпу роста: за последний год акции Amazon выросли на 87,5%, в то время как акции Apple — лишь на 30%.

Напомним, ранее владелец Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг богатейших людей мира по итогам 2017 года, опередив бессменного лидера списка Билла Гейтса. Состояние Безоса Forbes оценил в 112 млрд долларов, что сделало его первым человеком в истории, перешагнувшим рубеж в 100 млрд долларов.

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