Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Момент взрыва в мурманской пятиэтажке попал на видео

Свидетелями хлопка стали проходившие мимо прохожие. Они не пострадали.

Фото : © РИА Новости / Павел Львов21 марта 2018, 15:52

Взрыв газа в жилом доме в Мурманске зафиксировала камера видеонаблюдения, сообщает РИА Новости.

Свидетелями хлопка стали проходившие мимо прохожие. Они не пострадали.

Газ в крайнем подъезде пятиэтажного жилого дома на улице Свердлова взорвался вечером 20 марта. В результате обрушилась часть кровли, перекрытия и часть внешней стены здания с третьего по пятый этажи включительно.

Погибли три человека, шестеро пострадали. К ликвидации привлекались более 420 человек и 83 единицы техники.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Загрузка...
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты