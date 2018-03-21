Момент взрыва в мурманской пятиэтажке попал на видео

Свидетелями хлопка стали проходившие мимо прохожие. Они не пострадали.

Взрыв газа в жилом доме в Мурманске зафиксировала камера видеонаблюдения, сообщает РИА Новости.

Свидетелями хлопка стали проходившие мимо прохожие. Они не пострадали.

Газ в крайнем подъезде пятиэтажного жилого дома на улице Свердлова взорвался вечером 20 марта. В результате обрушилась часть кровли, перекрытия и часть внешней стены здания с третьего по пятый этажи включительно.

Погибли три человека, шестеро пострадали. К ликвидации привлекались более 420 человек и 83 единицы техники.

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