Количество преступлений в Астане снизилось в два раза

Начальник ДВД города Марат Кожаев отчитался о криминогенной ситуации и принимаемых мерах по обеспечению правопорядка в столице.

В столичном акимате состоялось очередное еженедельное аппаратное совещание, на котором были рассмотрены вопросы долевого строительства, отопительного сезона, правопорядка и уборки улиц, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.

По проблемным вопросам долевого участия в жилищном строительстве доложил первый заместитель акима города Астаны Сергей Хорошун.

«На последнем заседании МВК было рассмотрено 22 объекта. В настоящее время на рассмотрении уполномоченной организации ТОО «Елорда құрылыс компаниясы» 16 объектов («Жагалау-3», «Жагалау-4» «Шыгыс», «Столичный-2», «Есиль-2», «Арыстан», «Араби-2», «ТК-1», «Туран Сыганак», «Жеты жол», «Комсомольский», «Айсанам Де Люкс», «Кomfort Deluxe», «Садовые кварталы», «Гарант», «Династия»», – сообщил С. Хорошун.

О чрезвычайных, санитарно-эпидемиологической, текущей ситуаций объектов жизнедеятельности города и о ходе отопительного сезона доложил заместитель акима города Косман Айтмухаметов. По его словам, за прошедшую неделю санитарно-эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости была стабильной и не превышала контрольного уровня. Отопительный сезон в столице проходит в штатном режиме. Энергоисточники обеспечены нормативным запасом топлива.

О группе лекарственных средств и их запасов доложил заместитель акима города Ермек Аманшаев.

О криминогенной ситуации и принимаемых мерах по обеспечению правопорядка в столице отчитался начальник ДВД города Марат Кожаев.

«В целом оперативная обстановка в столице характеризуется снижением преступности. Всего за прошедшую неделю зарегистрировано 549 преступлений, что на 46 преступлений меньше чем за предыдущую неделю и почти в два раза меньше аналогичного периода прошлого года. Меньше зарегистрировано грабежей, краж, мошенничеств, хулиганств», – сказал М. Кожаев.

По его словам, снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах. Также отмечено снижение краж автомашин, аккумуляторов и из салонов, карманных краж и краж в торгово-развлекательных центрах города.

С помощью камер видеонаблюдения выявлено 13 преступлений и 1 233 административных правонарушения.

Проводится работа по наведению порядка и чистоты в городе. К административной ответственности привлечены 52 руководителя МСБ, 2 – подрядных организаций, 6 – КСК, 1 – строительной организации.

По вопросам благоустройства города были заслушаны доклады руководства районов «Алматы», «Есиль», «Сарыарка».

О работе общественного транспорта города рассказал председатель правления ТОО «Астана LRT» Бекмырза Игенбердинов. Он также рассказал о вопросе изменения организации дорожного движения на территории международного аэропорта.

О ходе реализации проектов государственно-частного партнерства, проекте «Смарт-сити», текущей ситуации на рынке горюче-смазочных материалов, ходе работы по подключению камер видеонаблюдения «Сергек» доложил руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства Алишер Абдыкадыров.

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