В Астане начинает работу благотворительная выставка «Я чувствую»

Организатором является волонтерское движение «Клуб добряков Астаны».

24 марта в 13:00 в ТРЦ «Keruen city» начнет работу ежегодная благотворительная выставка «Я чувствую», посвященная проблеме жестокого обращения с домашними животными, сообщает zakon.kz.

Организатором является сообщество неравнодушных жителей столицы, которые объединяют людей для совершения добрых поступков – волонтерское движение «Клуб добряков Астаны».

В этом году мероприятие пройдет при поддержке акимата столицы, так как гражданские инициативы – это то, что лежит в основе всех глобальных изменений в городе. Работа волонтеров является важным проявлением активной жизненной позиции и чувства ответственности за судьбу своего города и его жителей. Решение актуальных для общества вопросов начинается с модернизации сознания по принципу «начни изменения с себя», а любовь к малой родине проявлением социальной ответственности каждого. Об этом же сегодня говорит направление «Атамекен» программы духовной модернизации нации «Рухани жаңғыру».

Для организаторов фотовыставки это возможность обратить внимание жителей столицы на тяжелые судьбы брошенных животных, которые пострадали от людей, ведь они ставят перед собой цель - искоренить равнодушие и насилие по отношению к животным.

Для работы над фотовыставкой были приглашены 9 фотографов столицы: Руслан Хасанов, Тимур Жуматов, Елена Сычева, Ахмадиева Ирина, Лилия Батреева, Кудайкулова Сания, Анара Майкопова и Елена Полякова.

Живые истории о жизни бездомных животных призваны искоренить равнодушие и насилие по отношению к ним. Ведь по словам организаторов все начинается с малого, и если мы научим своих детей любить животных, то в будущем они будут уметь любить других людей.

Вход на выставку свободный, обязательных благотворительных взносов не будет, но на территории будет установлен бокс для добровольных пожертвований. Все вырученные деньги будут разделены между приютом «Ковчег» и волонтерским движением по спасению животных по городу @zverohelp_astana.

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