800 школьников приняли участие в 20-ой Республиканской олимпиаде по естественно-математическому направлению в Атырау.

В Атырау завершилась 20-я республиканская олимпиада по естественно-математическому направлению, стартовавшая 15 марта, сообщает zakon.kz со ссылкой на региональная служба коммуникаций Атырауской области.

В общекомандном зачете первое место между собой разделили сразу 4 области - Атырауская, Павлодарская область, Астана и команда Назарбаев Интеллектуальной школы.

По итогам Олимпиады 67 учеников стали обладателями золотых медалей 1-й степени, 104 ученикам были вручены серебряные медали, а 177 учеников получили бронзовые медали 3-й степени.

По общим результатам конкурса в номинации «Лучшая олимпийская команда - 2018» 1-ое место заняли команды Атырауской, Павлодарской областей, города Астаны, команда Назарбаев Интеллектуальной школы. На втором месте расположились команды из Актобе, Алматы, Караганды, Мангистау, 3-е место завоевали Кызылординская и Западно-Казахстанская области. Были определены победители и в номинации «Самый молодой участник Олимпиады», «Лучший сельский ученик», «Лучший сельский учитель» и «Лучшая олимпийская школа».

В церемонии закрытия олимпиады принял участие аким Атырауской области Нурлан Ногаев, глава региона вручил награды лучшим ученикам.

- Глава Государства возлагает большие надежды на молодое поколение, все действия правительства, местных исполнительных органов направлены на просвещение, развитие граждан, для того чтобы они были высокообразованными, способными справляться с глобальными вызовами современности. Вы развиваете нашу страну, не сходите с этого направления. Желаю вам чтобы вы и дальше росли и развивались, достигали целей, которых вы заслуживаете, и оправдали надежды близких людей, которые вам доверяют и верят в вас, - заявил Нурлан Ногаев, поздравляя победителей олимпиады.

Отметим, что в олимпиаде приняли участие 19 команд из 14 регионов страны, городов - Астаны, Алматы, республиканских учебных заведений и Назарбаев Интеллектуальной школы. Атыраускую область представляли 53 ученика, они заняли 21 призовое место.

Вне олимпиады школьники со всей страны ознакомились с учебными заведениями города Атырау, культурными и историческими местами, приняли участие в психологических тренингах и спортивных мероприятиях.

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