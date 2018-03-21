Сергей Лавров: Мы высоко ценим роль Казахстана в сирийских переговорах

Глава МИД России отметил, что Казахстан неизменно выступает за объединительные действия, предлагает компромиссные подходы к основным проблемам региона.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Казахстан создает политическую атмосферу для переговоров Астанинского процесса по урегулированию ситуации в Сирии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Роль Казахстана (в сирийских переговорах) мы очень высоко ценим. Сегодня это подтверждено во всех наших выступлениях. Кто-то может сказать, что это всего-навсего предоставить гостеприимство. Это совсем не так. Гостеприимство, организация комфортных условий для работы, во-первых, это само по себе очень важно, не отвлекает на какие-то мелочи, и главные усилия концентрируются на работе. Во-вторых, Казахстан помогает создать и политическую атмосферу, не только атмосферу пребывания и бытовых удобств», - сказал Сергей Лавров в интервью телерадиокомплексу Президента Казахстана.

Глава МИД России отметил, что Казахстан неизменно выступает за объединительные действия, предлагает компромиссные подходы к основным проблемам и региона, и международном плане. При этом, эта роль проявляется и в Совете безопасности, где страна участвует в качестве непостоянного члена, подчеркнул Сергей Лавров.

«Так что политический, я бы сказал, импульс, который придает лично Президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев, который не раз обращался к участникам Астанинского процесса, и то, что постоянно сопровождает этот процесс мой коллега и друг, министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов - это очень важный вклад. И при этом, третье качество, отмечу - все это делается очень деликатно, с полным пониманием, что три страны-гаранта являются основными двигателями этого процесса, учитывая все обстоятельства. Полностью создаются условия для дискретной работы нашей тройки. За это мы признательны нашим казахстанским друзьям», - отметил глава внешнеполитического ведомства России.

Он также позитивно оценил результаты министерского заседания астанинского формата, который прошел 16 марта.

«Эту оценку разделяют и мои коллеги из Ирана и Турции. Мы подвели итог более чем года совместной работы, потому что первая встреча в формате Астаны на уровне высоких представителей состоялась в январе 2017 года. С тех пор было восемь таких раундов, в которых участвовали также и наши казахстанские хозяева, но главное - представители сирийского правительства и оппозиции, наблюдатели участвовали от США, Иордании. И за эти месяцы удалось сделать немало», - подчеркнул он.

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