Гран-при MISS UNION FASHION 2018 в Ташкенте завоевала казахстанка

Впервые в Узбекистане, накануне весеннего праздника «НАВРУЗ», в Ташкенте состоялся Международный конкурс MISS UNION FASHION 2018 среди стран Азии, Африки и Европы.

Конкурс, который прошел 20 марта в галерее моды «Заркайнар», был организован основателем проекта Miss Union, а так же основателем и дизайнером компании Gulnara Fashion Гульнарой Мухамедовой, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал "Новости Узбекистана"

В организации конкурса также принимали участие известные модельеры Фахрия Халафова (Азербайджан), Айдархан Калиев (Казахстан), Майя Арчвадзе (Грузия) и Бахтиёр Якубов (Узбекистан).

Проект охватывает несколько направлений. По замыслам организаторов, основная цель конкурса - поднятие имиджа Узбекистана в сфере моды, ознакомление с культурой и традициями всех стран, дизайнерских работ и выявление талантов, и привлечения иностранных туристов.

Национальным директором конкурса является директор ташкентского модельного агентства NMODEL Agency Зиёда Низамбаева, а мультинациональным директором по Европе и Африке – Бруно Далто (Милан, Италия).

Поддержку конкурсу оказали Посольство Республики Азербайджан в Узбекистане и Азербайджанский культурный центр имени Г.Алиева.

Miss Union – это объединение красавиц из разных стран, представляющих свою культуру и традиции в современном стиле в сочетании с элегантностью. Участницы конкурса имели возможность свою страну как совокупность традиций, красоты и дружелюбия. И поэтому главным девизом конкурса стал слоган: "Красота спасет мир".

В финале девушки должны были выгодно представить не только эффектные внешние данные, свой внешний образ, знания и представление о национальной культуре, моде, но и другие таланты: от игры на музыкальном инструменте до умения ходить по подиуму продемонстрировать свои интеллектуальные способности. Именно по этим параметрам жюри оценивало конкурсанток.

А в состав жюри входили известные люди и именитые дизайнеры: Джамиля Шермухамедова, член совета комитета женщин при кабинете Министров Республики Узбекистан, Гульнара Мухамедова, основатель проекта "Мисс Юнион”, Руслан Молдабаев - ведущий дизайнер из Казахстана, Фахрия Халафова - дизайнер, модельер из Азербайджана, дизайнер ювелирных ручных работ из Грузии Майа Арчвадзе и Мустафа Йуз Баш – Турция.

Конкурс начался с парад-алле участниц с флагами своих стран, сразу же после этого прошел творческий конкурс, где девушки показали танцевальное и музыкальное искусство. Узбекские национальные ткани пользуются большим спросом в Европе. Это было продемонстрировано на дефиле коллекции азербайджанского дизайнера Фахрии Халафовой, которая представила свои наряды именно из узбекских шелков.

Конкурсантки сразились в еще одном конкурсе - интеллектуальном, а затем провели дефиле с участием Айдархана Калиева ведущего дизайнера из Казахстана.

Заключительное дефиле и награждение прошло в вечерних платьях от «Анор Ателье» Дильфузы Умирзаковой.

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