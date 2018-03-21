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В аэропорту Астаны задерживаются рейсы

В справочной аэропорта сообщили, что решение о задержках принимают сами авиакомпании.

Фото : belta.by21 марта 2018, 17:09

В международном аэропорту Нурсултан Назарбаев задерживаются рейсы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно онлайн-табло воздушной гавани, 21 марта задержаны рейсы прилетающие из Актобе (на 5 часов, предполагаемое время прилета с учетом задержки 16.50), Еревана (на 1 час, 19.00) и Талдыкоргана (на 5 часов, 20.10). Между тем, задерживается также рейс, вылетающий в Актобе (на полчаса, 20.20). В справочной аэропорта сообщили, что решение о задержках принимают сами авиакомпании.


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