30 тысяч горожан вышли на праздник Наурыз мейрамы в Петропавловске

В этот день для всех желающих свои двери распахнули гостеприимные юрты. Стоило только переступить «порог» любой человек становился самым дорогим гостем.

Впервые в Петропавловске на Главной площади для жителей и гостей региона состоялось открытие торжества, посвященного празднованию Наурыз мейрамы, сообщает zakon.kz.

Праздничные мероприятия были организованы на центральной площади, у ТД «City Mall», в поселках Кожзавод и Заречный, а также во дворах многоквартирных домов.

На главной площади жителей и гостей города с весенним праздником поздравил аким области Кумар Аксакалов.

«Сегодня этот праздник стал символом обновления, единства и взаимопомощи. В эти дни мы по-особому поздравляем, друг друга желаем здоровья, успехов, добра. Подводим итоги прошедшего года, строим планы на будущее как единая североказахстанская семья», - отметил Кумар Иргебаевич.

Традиционно гостей праздника на площади ждало праздничное угощение. Изобилие национальными угощениями: наурыз коже, баурсаками, пловом, чаем, сладостями и многим другим. Собравшиеся могли с ветерком проехать на бричке или лично оседлать лошадь, понаблюдать за спортивными баталиями или просто посмотреть концертную программу.

В этот день для всех желающих свои двери распахнули гостеприимные юрты. Стоило только переступить «порог» любой человек становился самым дорогим гостем.

На Главной площади гостей торжества радовали тематически оформленные юрты, импровизированный этноаул, фотозоны с животными, алтыбаканы, полуюрты для торговли и для мастеров прикладного искусства Северо-Казахстанской и Жамбылской области. Северокахстанцы с интересом знакомились с уникальными произведениями мастеров, а также принимали участие в мастер-классах по изготовлению национальных изделий.

Поздравить жителей региона с весенним праздником приехала делегация из трёх регионов России: Тюменской, Омской и Курганской областей.

Главным подарком для североказахстанцев в этот день стало выступление звезды Казахстанской эстрады Айкына Толепберген.

В этом году инициативу акима области праздновать Наурыз во дворах поддержали большинство горожан. Жители 300 многоквартирных жилых домов организовали большой праздник у себя во дворах. Соседи поздравляли друг друга с днем весеннего обновления. Жители домов накрыли богатый дастархан, пели песни и танцевали.

Глава региона встретился с жителями дома по улице Уалиханова, 48. Аким области поздравил горожан с главным праздником Казахстана и поблагодарил жителей домов за организацию праздника во дворе.

Глава региона также поздравил с праздником жителей поселка Кожзавод.

В целом, в Петропавловске на площадях и во дворах домов около 30 тысяч человек отметили весенний праздник.

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