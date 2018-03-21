Путин: Казахстан - наш сосед, стратегический партнер и союзник
Президент России обсудил с новым послом РФ в Казахстане вопросы развития отношений с Астаной.
Фото : РИА Новости21 марта 2018, 17:50
Президент России Владимир Путин обсудил с новым послом РФ в Казахстане Алексеем Бородавкиным вопросы развития отношений с Астаной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"Казахстан - это не только наш сосед, стратегический партнер, союзник - это страна, с которой у нас наиболее глубокие отношения, разносторонние отношения и очень доверительные. Это, с одной стороны, приятная, с другой стороны, очень почетная и ответственная миссия. Предлагаю подробнее поговорить по всем этим вопросам", - сказал Путин.
В свою очередь Бородавкин выразил признательность за оказанное доверие и решение назначить его послом России в Казахстане.
"Постараюсь оправдать это доверие. Я понимаю ту ответственность, которая на меня возложена", - заверил он.
"Как вы сказали, Казахстан - это наш ближайший союзник, стратегический партнер. У нас огромная позитивная повестка дня: сотрудничество и по двусторонним отношениям, и по координации и совместному ведению дел в ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, СНГ. Так что работа предстоит очень большая, я это очень хорошо понимаю", - добавил Бородавкин.
Он также поздравил Путина с победой на состоявшихся 18 марта выборах президента.
"Хочу заверить вас, что российские дипломаты - это члены вашей команды, и мы сделаем все от нас зависящее для того, чтобы обеспечить благоприятные внешние условия для выполнения поставленной вами задачи - добиться прорывного развития России на ближайшие годы", - подчеркнул посол.
Алексей Бородавкин был назначен на пост посла в Казахстане 7 февраля 2018 года.
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