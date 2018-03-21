Актауские медики сообщили о состоянии полицейского, пострадавшего во время погони

У сотрудника полиции 1991 года рождения был зафиксирован ушиб грудной клетки, ссадины левой бровной области.

В Мангистаускую областную больницу после столкновения внедорожника и служебного автомобиля с травмами был доставлен полицейский, сообщает zakon.kz со ссылкой на ИнАктау.

В травмпункте МОБа рассказали, что у сотрудника полиции 1991 года рождения был зафиксирован ушиб грудной клетки, ссадины левой бровной области. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой.

По информации врачей, других пострадавших с места ДТП в МОБ не доставляли.

Напомним, в Актау в 30 микрорайоне внедорожник протаранил полицейский автомобиль во время погони. Очевидцы аварии сообщали о погибшем мужчине. Однако в морге данную информацию не подтвердили.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!