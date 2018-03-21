Парапланерист упал в ущелье в Алматинской области

В горах парапланериста искали семеро спасателей.

Сотрудники республиканского оперативно-спасательного отряда КЧС МВД РК спасли парапланериста, сообщает BNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям.

"В 12 часов дня 21 марта в диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что в посёлке Ушконыр Алматинской области в ущелье упал мужчина на параплане. Спасатели РОСО в количестве семи человек и кинологический расчёт сразу же выехали к месту предполагаемого происшествия", - рассказали в пресс-службе.

Спасатели отметили, что на месте они были уже через час после вызова. Еще через 20 минут они нашли пострадавшего и начали его транспортировку.

"26-летнему мужчине была оказана первая медицинская помощь и его передали сотрудникам скорой медицинской помощи Каскелена", - подытожили в КЧС.

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