Американская фолк-группа и Айдос Сагат исполнили песню о Наурызе

Новый видеоклип опубликовало в соцсетях посольство США в Казахстане.

Солист группы «Уркер» Айдос Сагат и американская фолк-группа «Humming House» исполнили известную песню «Наурыз», сообщает zakon.kz.

Новый видеоклип опубликовало в соцсетях посольство США в Казахстане.

«Дипломатическая миссия США рада представить вам всеми любимую песню «Наурыз» на новый мотив. Специально для Наурыза ее исполнили солист группы Уркер Айдос Сагат и американская группа Humming House. Счастливого Наурыза, друзья!», - написано в сообщении посольства в Facebook.

«Humming House» посетила Казахстан в рамках турне по Центральной Азии. С бесплатным концертом американские музыканты выступили в Семее.

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