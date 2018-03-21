Американская фолк-группа и Айдос Сагат исполнили песню о Наурызе
Новый видеоклип опубликовало в соцсетях посольство США в Казахстане.
Фото : ticketfly.com21 марта 2018, 18:21
Солист группы «Уркер» Айдос Сагат и американская фолк-группа «Humming House» исполнили известную песню «Наурыз», сообщает zakon.kz.
Новый видеоклип опубликовало в соцсетях посольство США в Казахстане.
«Дипломатическая миссия США рада представить вам всеми любимую песню «Наурыз» на новый мотив. Специально для Наурыза ее исполнили солист группы Уркер Айдос Сагат и американская группа Humming House. Счастливого Наурыза, друзья!», - написано в сообщении посольства в Facebook.
«Humming House» посетила Казахстан в рамках турне по Центральной Азии. С бесплатным концертом американские музыканты выступили в Семее.
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