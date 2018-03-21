На всей территории Казахстана ожидаются дожди

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение.

В ближайшие несколько дней по всему Казахстану ожидается выпадение обильных осадков, в результате чего могут образоваться подтопления на многих участках. В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение в регионах, сообщает zakon.kz со ссылкой на госметеослужбу "Казгидромет".

Так, согласно прогнозу, в пятницу, субботу и воскресенье осадки, в основном в виде дождя, могут привести к подтоплениям в Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской Костанайской и Павлодарской областях.

Талые воды и сильные осадки могут затопить некоторые участки в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской областях.

С четверга и до понедельника ливни и потепление прогнозируются в Восточном Казахстане, что может стать причиной разлива рек и подтоплений.

Сильный дождь с 23-го по 26-е также пообещали жителям Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областей.

О сильных осадках 23 марта также предупредили и алматинцев.

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