Даниал Ахметов запретил акимам разъезжаться на праздники

Прогнозируются сильные дожди, что приведет к дальнейшему таянию снега и подъему уровней воды.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов во время селекторного совещания с акимами городов и районов заявил, что ни один аким никуда не уедет в праздничные дни, каждый из них несет персональную ответственность за паводковую ситуацию на местах, сообщили в пресс-службе акима области корреспонденту МИА «Казинформ».

По данным РГП «Казгидромет» в ближайшие сутки по области ожидаются осадки, преимущественно дожди. Местами прогнозируются сильные дожди, что приведет к дальнейшему таянию снега и подъему уровней воды. Глава региона поручил уделить особое внимание нескольким районам.

Для выполнения поручения акима ВКО Даниала Ахметова определены и сформированы рабочие группы, спланированы маршруты полета и задания по местам осмотра скопления талых и паводковых вод, представляющие угрозу подтопления населенных пунктов и транспортных коммуникаций. К примеру, в Жарминском районе в местности села Шар норма снежного покрова до сих пор превышает 30% среднегодового. Особо стоит обратить внимание на русло реки Шар и нижерасположенные населенные пункты вдоль автодороги Семей-Калбатау. А в Урджарском районе на склонах сохраняется снежные покровы.

Если учесть подверженность южного региона к резкому потеплению, безусловно, требуется особый контроль.

Даниал Ахметов также поручил градоначальникам совместно со своими заместителями детально изучить схему работы арыков и водоотводных траншей, а также систем перелива канализации городов, которую они возглавляют. По каждому городу и району представлена подробная карта текущей ситуации. К примеру, в Усть-Каменогорске опасными зонами в период движения склоновых талых вод являются населенные пункты и микрорайоны города, расположенные на склонах гор по периметру города.

В период повышения уровня в реках и ручьях города угрозу представляет переполнение русел рек в микрорайонах Согра, Гавань.





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