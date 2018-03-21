В Астане стартовал теннисный турнир «Astana Open»

Сегодня, в Национальном теннисном центре стартовал ежегодный международный турнир среди любителей «Astana Open», посвященный празднику «Наурыз», сообщает корреспондент СИА "SPORTINFORM", со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Как сообщает ФТК, в этом году турнир пройдет в трех возрастных категориях. Женщины сыграют в категории 25+, мужчины в категориях 30+ и 45+. В турнире принимают участие 120 спортсменов из Казахстана, Китая, Украины, Италии и Кыргызстана.

Призовой фонд турнира – 1 800 000 тенге.

На первом этапе соревнования все участники разделены на группы. Затем, лучшие спортсмены в своей подгруппе выйдут в плей-офф турнира.

Федерация тенниса Казахстана подобные международные соревнования среди любителей проводит ежегодно. «Astana Open» является традиционным турниром, который проходит в столице с 2013 года.

Турнир «Astana Open» завершится 23 марта.