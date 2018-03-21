На правом берегу Астаны будет создан "умный" район

Об инициативе Асета Исекешева рассказал в Фейсбуке Олжас Сартаев.

"Умный" район с "цифровизированным" ЖКХ хотят создать на правом берегу Астаны. Об этом на своей страничке в Facebook рассказал председатель правления АО Astana Innovations Олжас Сартаев, сообщает zakon.kz.

"Я рассказал нашему другу об инициативе акима столицы Асета Исекешева, направленной на практическую реализацию поручения руководства страны по построению "умного" города в Астане. А именно — о проекте создания "умного" района в столице", – пишет Сартаев.

Участок будет выбран именно на правобережье. Располагаться район будет "на стыке с левым берегом".

Район станет своего рода "живой лабораторией", на основе работы которой власти города будут решать, какие новшества можно будет распространять уже по всей столице.

"Мы рассматриваем порядка 10 направлений развития "умного" района ("умное" благоустройство, безопасность, "умное" предпринимательство, цифровизация ЖКХ, социальный блок и другие). За каждым направлением есть конкретные проекты", – объясняет Олжас Сартаев.

Также он подчеркивает, что проект направлен на повышение комфорта жителей города.

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