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Акмолинские спасатели эвакуировали в пункты обогрева 159 человек

Трасса «Екатеринбург-Алматы» закрыта в связи с погодными условиями.

Фото : irk.kp.ru21 марта 2018, 19:47

Прошлой ночью акмолинские спасатели эвакуировали в пункты обогрева 159 человек, из них 19 – это дети, сообщает "Хабар24".

К таким мерам пришлось прибегнуть из-за закрытия трассы «Екатеринбург-Алматы» в связи с погодными условиями. Так, пассажиров рейсовых автобусов, направлявшихся по маршруту «Астана-Рудный», перевезли в пункт обогрева Астраханского района. А вот из микроавтобуса «Газель», следовавшего из Бурабая в Есиль, – в одну из школ Атбасара. Жертв и пострадавших нет, сообщают в областном ДЧС.

- Метель, гололед, местами дождь, снег. Было произведено закрытие дорог республиканского значения. Сегодня, 21 марта, в 9 утра в связи с улучшением погодных условий и открытием трасс во все направления, данные рейсовые автобусы с пассажирами были отправлены, продолжили свое движение по местам назначения. В каждом районе есть пункты обогрева, исходя из расположенности, в таких ситуациях имеем возможность размещать пассажиров и в случае необходимости обеспечивать горячим питанием, - говорит зам. начальника Департамента по ЧС Акмолинской области Манарбек Шапагатов.


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