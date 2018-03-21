Проект "Бақытты бала" получил широкую поддержку актюбинских предпринимателей

В канун Наурыз мейрамы в рамках данного проекта в городе Актобе и районах области проходят социально-значимые и благотворительные мероприятия для детей всех категорий.

В Актюбинской области активно реализуется социальный проект «Бақытты бала», который получил широкую поддержку местных предпринимателей, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актюбинской области.

В канун Наурыз мейрамы в рамках данного проекта в городе Актобе и районах области проходят социально-значимые и благотворительные мероприятия для детей всех категорий. Некоторые из них посетил глава региона Бердыбек Сапарбаев.

В частности, он побывал в ТРК «Keruen City». Здесь в честь праздника детям предоставлена возможность бесплатно покататься на ледовом катке. Затем аким области поздравил с Наурызом 100 ребят, приглашенных на праздничный обед, и презентовал им книжки со сказками. Для них состоялся концерт, подготовленный продюсерским центром «МediaPro». Далее он посетил один из кинозалов, где для детей был организован бесплатный показ мультфильма.

- Каждый ребенок должен чувствовать теплоту и заботу родителей, окружающих его взрослых, получить должное воспитание и быть обеспеченным свободным доступом к образованию и здравоохранению. Ведь здоровое и всесторонне развитое поколение – фундамент надежного будущего страны. Я хочу поблагодарить всех взрослых, поддерживающих проект «Бақытты бала». Уверен, объединив усилия, мы сможем сделать много добрых дел, подарить нашим детям больше поводов для радости и улыбок, – сказал Бердыбек Сапарбаев, пожелав присутствующим детям хорошей учебы и крепкого здоровья.

Следующим объектом посещения стал один популярных ресторанов города, который пригласил сегодня 100 детей из социально защищаемых слоев населения на торжественный обед с символами праздника - наурыз-коже и баурсаками. Им также были вручены памятные подарки, а юные таланты Академии творчества подготовили специальную концертную программу.

Во второй половине дня аким области принял участие в открытии нового Батутного центра. Его первыми посетителями стали 150 актюбинских школьников, которые смогли по достоинству оценить новое развлечение.

Комплекс состоит из 27 профессиональных батутов с зонами для игры в баскетбол и волейбол, включает в себя спортивные батуты, воздушную подушку и батуты для отработки акробатических навыков, «Ниндзя-зону» и многое другое. В рамках социальной ответственности руководство комплекса предоставляет зал с батутами для занятий детей с особыми потребностями.

Всего в праздничные дни по области праздничными и культурно-массовыми мероприятиями, благотворительными акциями охвачены более 30 тысяч детей, в первую очередь из социально защищаемых слоев населения.

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