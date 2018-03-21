В Алматы орудует банда подростков ворующих видеорегистраторы

Подростки обчищают автомобили и не боятся камер видеонаблюдения.

В распоряжении редакции оказались записи с видеокамер двух жилых комплексов в Алматы. На кадрах запечатлена банда воров, которые вытаскивают из автомобилей видеорегистраторы, сообщает портал Колеса.

Причём выбор падает на дорогие устройства.

На одном из видео кража произошла 18 февраля. Трое преступников — двое парней и девушка — за раз обчистили три машины на территории подземного паркинга жилого комплекса на пересечении Толе би и Саина. При этом они совсем не стеснялись камер видеонаблюдения. Уже на следующий день, 19 февраля, они вернулись в тот же ЖК в поисках новой добычи. Тогда банду поймали охранники и передали полицейским.

Каково же было наше удивление, когда эту же группу мы увидели на аналогичном ролике уже из другого комплекса. Кража произошла 26 февраля, т. е. спустя всего неделю после задержания.

Надолго уйти им не удалось и в этот раз, воришек опять повязали через несколько дней и… отпустили через пару часов.

Как уверяют потерпевшие, полиция не хочет давать делу ход. Не исключено, что причиной является возраст преступников — главным фигурантам 14-15 лет.

Неизвестно, где банда орудует сейчас, поэтому настоятельно рекомендуем не оставлять дорогие устройства, сумки, документы и ценные вещи в автомобилях. Четверо владельцев, машины которых обчистили на этих видео, не получили никакой компенсации за ущерб.

Видео с фактами преступления в доме по адресу Толе би, 289 предоставлено эксплуатационной службой паркинга ТОО «Алматы Пана Плюс»

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