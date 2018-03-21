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Разлившаяся река затопила автотрассу в Кызылординской области

Перелив произошел в 5,5 км от аула Кызылтам в Кармакшинском районе.

Фото : YouTube21 марта 2018, 21:00

Резкое потепление стало причиной образования заторов и разлива реки в Кызылординской области. Несколько участков автотрассы «Жалагаш-Жосалы» остались под водой, сообщает "Хабар 24".

Перелив произошел в 5,5 км от аула Кызылтам в Кармакшинском районе. Жертв и пострадавших нет. По данным ДЧС области, сейчас водный поток продолжает поступать, но уходит в степь, поэтому угрозы подтопления населенных пунктов нет. Для устранения образовавшихся заторов на реке начаты взрывные работы, проводится укрепление мешкотарами опасных участков автотрассы. К работам привлечено 70 человек и 5 единиц спецтехники. Приведены в готовность пункты эвакуации жителей прибрежных сел. В данный момент движение по трассе «Жалагаш-Жосалы» приостановлено. Ведется круглосуточный мониторинг реки.


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