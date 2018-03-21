В связи с аномальными погодными явлениями по стране возможны возникновения обледенения и образования снежного наката на проезжей части автодорог республиканского значения.

В Костанайской области из-за гололеда с трасс слетели 8 большегрузных фур, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТОО «Казахавтодор».

«Сегодня работники Костанайского филиала помогли большегрузным машинам, попавшим в аварийную ситуацию. По области на автодороге «Костанай-Аулиеколь-Сурган» после открытия движения из-за оттепели движение большегрузных машин усложнилось. Впоследствии порядка 8 фур слетели в резерв, задействовано 3 единиц техники ТОО «Казахавтодор». Был мобилизован бульдозер с города Костанай для оказания помощи участникам движения», - говорится в сообщении ведомства.

ТОО «Казахавтодор» рекомендует автомобилистам отказаться от поездок, в связи с повышением риска возникновения аварий и призывают всех участников дорожного движения соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями, и избегать резких маневров.

Отмечается, что в связи с аномальными погодными явлениями по стране возможны возникновения обледенения и образования снежного наката на проезжей части автодорог республиканского значения. Особенно данные явления актуальны для северных и западных регионов. ТОО «Казахавтодор» рекомендует автомобилистам отказаться от поездок в связи с повышением риска возникновения аварий. В настоящее время в усиленном режиме ведутся работы по предупреждению и профилактике чрезвычайных ситуаций на автодорогах республиканского значения.

Порядка 150-200 единиц техники ТОО «Казахавтодор» работают по республике.





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