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Казахстан и ОАЭ укрепят сотрудничество в космической сфере

Делегация ОАЭ посетит комплекс "Байконур".

Фото : Valet.ru21 марта 2018, 21:32

В Министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности РК состоялась встреча с государственным министром высшего образования, председателем совета директоров космического агентства ОАЭ Ахмадом Белхул Аль-Фаласи. Были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в космической сфере, сообщает zakon.kz.

В рамках визита в Казахстан делегация ОАЭ посетит комплекс "Байконур", где запланировано проведение трёхсторонних переговоров между Казахстаном, Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами по сотрудничеству в космической сфере.

Представители ОАЭ примут участие в запуске ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-08", который запланирован на 21 марта в 23 часа 44 минуты по времени Астаны.


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