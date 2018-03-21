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Папа римский лишил сана украинских монахов, "изгонявших бесов"

Монахи проводили обряды экзорцизма без специального разрешения.

Фото : YouTube21 марта 2018, 21:40

Папа римский Франциск лишил монашеского сана девять украинских священнослужителей за то, что они проводили обряды экзорцизма без специального разрешения, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Украинской греко-католической церкви (УГКЦ).

"Святейший отец Франциск утвердил декреты архиепископа и митрополита Василия (Семенюка) о лишении монашеского сана девяти монахов, — говорится в тексте. — Эти лица являются бывшими членами монастыря Святого Теодора Студита в селе Колодиевка Тернопольской области".

В декретах поясняется, что лишенные сана не имеют права носить монашескую одежду, теряют все права и обязательства, вытекающие из монашеских обетов. Согласно нормам церковного права, отцы Планчак и Костевский также теряют право священнодействовать: отныне им запрещено осуществлять богослужения в храме или за его пределами и совершать любые публичные моления.

В 2004 году на Украине заговорили о сестре Марии Баран из монастыря в Великих Борках, которая якобы слышала голос Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. Некоторые "послания" записывал отец Антоний Григорий Планчак. В Синоде УГКЦ официально заявляли, что монах не имел полномочий говорить о подлинности этих "посланий".

Во время проверок в монастыре члены специально созданной комиссии заявили о многократных нарушениях дисциплины: по их словам, часть монахов не соблюдали устав, а распространители "посланий" манипулировали понятием монашеского послушания и духовного руководства.

После реорганизации монастыря некоторые монахи незаконно поселились в селе Посеч Ивано-Франковской области.


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