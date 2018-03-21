Нурсултан Назарбаев встретился в Самарканде с Шавкатом Мирзиеевым
В ходе встречи стороны дали высокую оценку состояния отношений между Казахстаном и Узбекистаном и наметили перспективы их дальнейшего развития.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Самарканде с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи стороны дали высокую оценку состояния отношений между Казахстаном и Узбекистаном и наметили перспективы их дальнейшего развития.
Глава государства подчеркнул позитивную динамику двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. В частности, были отмечены увеличение взаимного товарооборота, продвижение продуктивных контактов и связей между представителями бизнес-сообществ двух стран.
Президент Казахстана отметил плодотворный характер двустороннего взаимодействия по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
Кроме того, в ходе рабочей поездки в г.Самарканд Нурсултан Назарбаев совместно с Шавкатом Мирзиёевым посетил мемориальный комплекс «Хазрет Хизр» и отдал дань уважения памяти Первому Президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову.
Также в канун общего для народов двух стран праздника Наурыз Глава государства в сопровождении Президента Узбекистана осмотрел ряд культурно-исторических достопримечательностей г.Самарканда.
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