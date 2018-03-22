Около сотни астанчан обратились в травмпункты из-за гололеда

Свыше 70 человек получили различные повреждения, просто поскользнувшись на улице.

Жители и гости столицы в преддверии главного весеннего праздника встали на "скользкий" путь. Проливные дожди и минусовая температура за окном привели к сильнейшему гололеду. В травмпунктах вот уже второй день царит настоящий ажиотаж, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Экстренная помощь всего за сутки потребовалась сотне астанчан. При этом свыше 70 человек получили различные повреждения, просто поскользнувшись на улице. В итоге провести все выходные дни на больничной койке сейчас предстоит пятерым травмированным. Непогода подпортила планы не только пешеходам, но и автомобилистам. Выезд из столицы перекрыт практически по всем направлениям. Однако, несмотря на гололед и слабую видимость, запрет продержался лишь первую половину дня. А после автомобильное движение вновь возобновилось.

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