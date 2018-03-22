Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Около сотни астанчан обратились в травмпункты из-за гололеда

Свыше 70 человек получили различные повреждения, просто поскользнувшись на улице.

Фото : Twitter22 марта 2018, 00:02

Жители и гости столицы в преддверии главного весеннего праздника встали на "скользкий" путь. Проливные дожди и минусовая температура за окном привели к сильнейшему гололеду. В травмпунктах вот уже второй день царит настоящий ажиотаж, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Экстренная помощь всего за сутки потребовалась сотне астанчан. При этом свыше 70 человек получили различные повреждения, просто поскользнувшись на улице. В итоге провести все выходные дни на больничной койке сейчас предстоит пятерым травмированным. Непогода подпортила планы не только пешеходам, но и автомобилистам. Выезд из столицы перекрыт практически по всем направлениям. Однако, несмотря на гололед и слабую видимость, запрет продержался лишь первую половину дня. А после автомобильное движение вновь возобновилось.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Загрузка...
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты