С Байконура на МКС отправился пилотируемый корабль

Старт транслировался в прямом эфире на телеканале «Россия-24», а также в режиме онлайн на сайте Роскосмоса и социальных сетях.

21 марта 2018 года в 23 часа 44 минуты по времени Астаны с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем (ТПК) «Союз МС-08» с очередной длительной экспедицией на борту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На Международную космическую станцию (МКС) отправился экипаж космического корабля «Союз МС-08» в составе командира корабля космонавта Роскосмоса Олега Артемьева, бортинженеров ТПК, астронавтов NASA Эндрю Фойстела и Ричарда Арнольда.

Старт с Байконура транслировался в прямом эфире на телеканале «Россия-24», а также в режиме онлайн на сайте Роскосмоса и социальных сетях.

Как сообщили службы космодрома Байконур, пуск прошел в штатном режиме, отделение ступеней ракеты-носителя, отделение корабля «Союз МС-08» от третьей ступени произошло в запланированное время.

Космический корабль выведен на орбиту искусственного спутника Земли.

Стыковка корабля «Союз МС-08» с МКС запланирована через двое суток.

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