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Захарова: публикации об уходе Лаврова похожи на «дезу»

Никаких источников нет, то есть это даже не сплетня, - высказалась представитель МИД РФ.

Фото : Радио Свобода22 марта 2018, 00:47

Публикации телеканала RTVI об уходе Сергея Лаврова с поста главы МИД РФ похожи на подброшенную дезинформацию. Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"Никаких источников, как я поняла, у канала нет, то есть это даже не сплетня, — написала Захарова на своей странице в Facebook. — Честно говоря, похоже на какую-то подброшенную дезу".

"Думаю, эта публикация RTVI — что-то вроде фейка. Возможно не намеренного, а по недосмотру. Хотя, кто знает", — добавила дипломат.

Ранее канал RTVI опубликовал материал, где утверждалось, что располагает источниками, утверждающими, что Сергей Лавров покинет пост министра иностранных дел.


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