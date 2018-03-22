Все трассы ЗКО закрыты из-за гололеда

В регионе гололед и метель.

По данным службы спасения, вечером 21 марта трассы ЗКО закрыли по всем направлениям из-за гололеда и метель, сообщает zakon.kz со ссылкой на портал "Мой город".

Стоит отметить, что сегодня в регионе разбушевалась непогода. С обеда шел дождь, который перешел в град, после чего пошел обильный снег.

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