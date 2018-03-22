Уроженец Казахстана героически погиб при спасении солдата

Майор Владимир Чупин накрыл собой гранату с выдернутой чекой.

На полигоне в Белгородской области погиб офицер, предприняв оперативные действия по спасению солдата, уронившего во время проведения учений гранату с выдернутой чекой, сообщает газета «Версия».

На территории одного из военных полигонов, расположенных в Белгородской области, героически погиб майор Владимир Чупин. Он накрыл собой гранату с выдернутой чекой, которая выпала из рук солдата в ходе проведения занятий по военной подготовке и тем самым спас его от смерти.

«Офицер оттолкнул растерявшегося солдата и прикрыл его своим телом. В результате подрыва гранаты офицер получил тяжелые ранения», - сообщается сотрудниками пресс-службы военного округа.

Инцидент произошел во вторник, 20 марта, в тот момент, когда солдаты, проходящие срочную службу, выполняли упражнения, направленные на развитие навыков метания боевых гранат при нахождении в окопах. Один из солдат, выполняя поставленное задание, выронил гранату, выдернув при этом чеку. Офицер увидел это и без промедления, оттолкнув солдата на безопасное расстояние, накрыл его собой.

Молодой человек, проходящий срочную службу, не пострадал. Прибывшая на место ЧМ бригада медиков всеми силами боролась, чтобы сохранить жизнь, получившему тяжелые осколочные ранения, офицеру. Однако спасти жизнь офицера не удалось.

Как сообщили сослуживцы Чупина, то, что Владимир находился в этот день на территории полигона, оказалось случайностью. Они отмечают, он всегда переживал за безопасность своих подчиненных и принял решение лично присутствовать рядом с ними, когда они выполняли упражнение по метанию гранат.

О майоре Владимире Чупине известно, что он родился 23 июля 1975 года в Караганде.

В 1998 году окончил Новосибирское высшее военное командное училище Внутренних войск МВД РФ. В ходе обучения успел успешно освоить две специальности – военную (командирскую) и гражданскую (имел квалификацию юриста-правоведа). Как сообщается в материале «Комсомольской Правды», Чупин принимал участие при проведении операции по освобождению заложников в ходе террористического акта на Дубровке в 2002 году в Москве.

За весь период прохождения военной службы 42-летний Владимир Чупин был награжден нагрудным знаком «200 лет МВД России», несколькими медалями, в том числе «За отличие в военной службе» (всех трех степеней) и «За службу на Северном Кавказе». В 2017 году им был получен знак отличия «За службу». Издание отмечает, что у погибшего майора остались жена и двое детей. Командование Западного военного округа представило героически погибшего офицера к государственной награде.

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