Трамп объяснил свой звонок Путину

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал свой звонок российскому лидеру Владимиру Путину и поздравление его с победой на выборах президента России, сообщает Russia Today.

Он добавил, что в том числе и с Россией можно решить проблемы вокруг Северной Кореи, Сирии, Украины, ИГ*, Ирана и «даже с предстоящей гонкой вооружений».

Ранее Трамп в ходе телефонного разговора поздравил Путина с переизбранием на пост главы государства.

I called President Putin of Russia to congratulate him on his election victory (in past, Obama called him also). The Fake News Media is crazed because they wanted me to excoriate him. They are wrong! Getting along with Russia (and others) is a good thing, not a bad thing.......