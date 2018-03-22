Трамп объяснил свой звонок Путину

Объяснился президент в соцсетях.

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал свой звонок российскому лидеру Владимиру Путину и поздравление его с победой на выборах президента России, сообщает Russia Today.

«Я позвонил президенту России Путину, чтобы поздравить его с победой на выборах (в прошлом Обама тоже звонил ему). Фейковые СМИ сошли с ума, потому что хотели, чтобы я критиковал его. Они ошибаются! Налаживание отношений с Россией (и другими) — это хорошо, а не плохо», — написал Трамп в Twitter.

Он добавил, что в том числе и с Россией можно решить проблемы вокруг Северной Кореи, Сирии, Украины, ИГ*, Ирана и «даже с предстоящей гонкой вооружений».

«Буш пытался наладить отношения, но ему не хватило сообразительности. Обама и Клинтон пытались, но у них не было энергии или химии (вспомните перезагрузку)», — заявил американский президент.

Ранее Трамп в ходе телефонного разговора поздравил Путина с переизбранием на пост главы государства.

I called President Putin of Russia to congratulate him on his election victory (in past, Obama called him also). The Fake News Media is crazed because they wanted me to excoriate him. They are wrong! Getting along with Russia (and others) is a good thing, not a bad thing....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 марта 2018 г.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической в ряде стран мира, включая Казахстан

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