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Витас устроил стрельбу в своем доме

Был ли Витас пьяным, как это утверждают в ряде СМИ, источник не уточнил.

Фото : © официальный сайт VITAS22 марта 2018, 07:20

Известный певец Витас устроил стрельбу вхолостую из пистолета возле своего загородного дома в Барвихе, полицейские взяли с артиста объяснение, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"Сегодня в Барвихе Виталий Грачев, он же певец Витас, устроил стрельбу из охолощенного пистолета. С певца взяты объяснения в отделе полиции", — сказал собеседник агентства.

Был ли Витас пьяным, как это утверждают в ряде СМИ, источник не уточнил.

В свою очередь в пресс-службе ГУМВД по Московской области подтвердили, что в Одинцовском районе были слышны хлопки.

"По факту хлопков в Одинцовском районе в отношении мужчины 1979 года рождения проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", — сказал собеседник агентства.

Официально имя мужчины в полиции не назвали, однако Грачев также родился в 1979-м.


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