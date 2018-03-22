Витас устроил стрельбу в своем доме
Был ли Витас пьяным, как это утверждают в ряде СМИ, источник не уточнил.
Фото : © официальный сайт VITAS22 марта 2018, 07:20
Известный певец Витас устроил стрельбу вхолостую из пистолета возле своего загородного дома в Барвихе, полицейские взяли с артиста объяснение, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Сегодня в Барвихе Виталий Грачев, он же певец Витас, устроил стрельбу из охолощенного пистолета. С певца взяты объяснения в отделе полиции", — сказал собеседник агентства.
Был ли Витас пьяным, как это утверждают в ряде СМИ, источник не уточнил.
В свою очередь в пресс-службе ГУМВД по Московской области подтвердили, что в Одинцовском районе были слышны хлопки.
"По факту хлопков в Одинцовском районе в отношении мужчины 1979 года рождения проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение", — сказал собеседник агентства.
Официально имя мужчины в полиции не назвали, однако Грачев также родился в 1979-м.
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