В России нашли новый способ лечить наркоманов

Новая разработка Росатома связана с магнитными полями.

Разработанный предприятием госкорпорации "Росатом" "Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) комплекс для регистрации сверхслабых магнитных полей, который способен выявлять центры повышенной магнитной активности в головном мозге человека и животных, даст возможность контролировать ее у наркоманов, считает начальник научно-исследовательского отдела РФЯЦ-ВНИИЭФ Евгения Лобкаева. Об этом пишет РИА Новости.

Комплекс, работающий на основе метода сверхпроводящей магнитометрии, неинвазивно (то есть без прямого проникновения внутрь организма) регистрирует сверхслабые магнитные поля.

"Это преимущество делает его абсолютно безопасным и позволяет применять для диагностики и контроля функционального состояния в процессе лечения детей, беременных женщин и больных с психоневрологическими заболеваниями, используя многократную регистрацию и продолжительный мониторинг", — пояснила Лобкаева РИА Новости.

Продолжительный мониторинг позволил ученым выяснить, что происходит в мозге человека при нарушении сна, отметила она.

"Эта разработка даст возможность выявлять "центры желаний" у людей с наркологической зависимостью, контролировать и даже управлять их активностью с использованием разработанной в РФЯЦ-ВНИИЭФ технологии низкочастотной магнитотерапии", — добавила Лобкаева.

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