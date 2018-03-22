Кызылординская область может вернуться к прежнему часовому поясу
Ученые подтвердили негативное влияние нынешнего часового пояса на качество жизни кызылординцев.
Фото : 24.kz22 марта 2018, 07:46
Кызылординская область может вернуться к прежнему часовому поясу, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал «Хабар 24».
Перевести стрелки на час назад предложила общественность Приаралья. Негативное влияние на качество жизни кызылординцев в условиях нынешнего часового пояса подтвердили ученые.
В Правительстве планируют оценить экономические последствия.
Болат Нурходжаев, член Общественного совета Кызылординской области:
- Сейчас мы живем, опережая астрономическое время на 2 часа 38 минут, по времени города Хейн, расположенного в Тибете. В данный момент мы видим, что в «астрономический полдень» часы будут показывать 11:30 и 12:30, и это соответствует требованиям человеческой жизни, здоровью, работоспособности, будет влиять на увеличение продолжительности жизни.
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