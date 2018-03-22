Дагестанский киллер сдал клиента полиции

Клиент "заказал" жену своего дяди.

Житель Дагестана за 300 тысяч рублей (1 млн 706 тыс. тенге) нанял киллера для убийства супруги своего дяди, сотрудники правоохранительных органов инсценировали убийство женщины и задержали заказчика в момент передачи денег, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя регионального следственного управления Расул Темирбеков.

По данным следствия, в середине декабря 2017 года 36-летний житель Махачкалы обратился к своему знакомому с предложением совершить убийство супруги своего дяди. Последний согласился и потребовал за это 300 тысяч рублей, но о готовящемся убийстве сообщил в правоохранительные органы.

"Двадцать пятого декабря 2017 года сотрудниками полиции была проведена инсценировка убийства женщины. На следующий день в момент передачи денег условному "киллеру" обвиняемый был задержан сотрудниками ОРЧ СБ МВД республики", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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