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В жутком ДТП в ЗКО погибла женщина

Машины столкнулись на трассе Уральск – Атырау.

Фото : из открытых источников22 марта 2018, 07:58

На 70-72 км трассы Уральск - Атырау произошло крупное ДТП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам очевидцев, около села Богатск Зеленовского района ЗКО произошло лобовое столкновение двух легковых авто «Деу-Нексия» и «Лада-2199», в результате чего на месте скончалась пожилая женщина приблизительно 80-ти лет.

Водители двух автомобилей получили тяжелые травмы, их забрали кареты скорой помощи. Кроме того, в результате столкновения загорелась «Деу-Нексия». В данный момент выясняются причины ДТП.

Напомним, сейчас из-за плохих погодных условий в Западно-Казахстанской области закрыты трассы по всем направлениям.


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