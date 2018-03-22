Альварес оскорбил Головкина в ответ на обвинение в допинге

Ранее Головкин заявил, что «Канело» преднамеренно употреблял допинг еще перед их первым боем 16 сентября.

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес в жесткой форме ответил своему оппоненту Геннадию Головкину после его обвинений в использовании допинга, сообщает Sports.kz.

В разделе «истории» Instagram Альварес опубликовал видеофрагменты тренировок, сопровожденные надписями: «Я надеру твою гребаную задницу» и «маленькая с***а».

Это послание также появилось в аккаунте промоутерской компании Golden Boy, представляющей интересы мексиканца.

Накануне Головкин заявил, что «Канело» преднамеренно употреблял допинг еще перед их первым боем 16 сентября.

Реванш боксеров запланирован на 5 мая в Лас-Вегасе.