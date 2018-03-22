Альварес оскорбил Головкина в ответ на обвинение в допинге
22 марта 2018, 09:14
Ранее Головкин заявил, что «Канело» преднамеренно употреблял допинг еще перед их первым боем 16 сентября.
Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес в жесткой форме ответил своему оппоненту Геннадию Головкину после его обвинений в использовании допинга, сообщает Sports.kz.
В разделе «истории» Instagram Альварес опубликовал видеофрагменты тренировок, сопровожденные надписями: «Я надеру твою гребаную задницу» и «маленькая с***а».
Это послание также появилось в аккаунте промоутерской компании Golden Boy, представляющей интересы мексиканца.
Накануне Головкин заявил, что «Канело» преднамеренно употреблял допинг еще перед их первым боем 16 сентября.
Реванш боксеров запланирован на 5 мая в Лас-Вегасе.
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