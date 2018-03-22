Британцы опубликовали необычное поздравление казахстанцев с Наурызом
Посольство РК в Лондоне записало праздничное бата от местных жителей.
Фото : Скриншот с видео22 марта 2018, 09:35
Посольство Республики Казахстан в Лондоне опубликовало на своей странице в соцсетях необычное поздравление с Наурызом, адресованное казахстанцам, передает Zakon.kz.
В видеоролике жители Великобритании поздравляют казахстанцев с Наурызом, адресуя традиционное праздничное бата.
Ранее сообщалось, что с неожиданным поздравлением выступила американская фолк-группа «Humming House», которая вместе с солистом группы «Уркер» Айдосом Сагатом исполнила известную песню «Наурыз».
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