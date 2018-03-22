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Ургант сыграл роль Джазильбековой в сериале «Золотая орда»

Пародию телеведущего опубликовали в соцсетях.

Фото : Первый канал22 марта 2018, 09:57

Ведущий Первого канала Иван Ургант сыграл в пародии на сериал «Золотая орда», где снялся в роли, которую в оригинале исполняет казахстанская актриса Аружан Джазильбекова, передает Zakon.kz.

В исторической драме режиссера Тимура Алпатова Джазильбекова играет Наргиз. События происходят в конце XIII века, 16-серийный фильм рассказывает о временах, когда Древняя Русь находилась под гнетом татаро-монгольского ига.


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