Ургант сыграл роль Джазильбековой в сериале «Золотая орда»
Пародию телеведущего опубликовали в соцсетях.
Фото : Первый канал22 марта 2018, 09:57
Ведущий Первого канала Иван Ургант сыграл в пародии на сериал «Золотая орда», где снялся в роли, которую в оригинале исполняет казахстанская актриса Аружан Джазильбекова, передает Zakon.kz.
В исторической драме режиссера Тимура Алпатова Джазильбекова играет Наргиз. События происходят в конце XIII века, 16-серийный фильм рассказывает о временах, когда Древняя Русь находилась под гнетом татаро-монгольского ига.
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