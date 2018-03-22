В ВКО продолжаются работы по откачке воды

В некоторых районах региона на помощь жителям пришли пожарные спасатели ДЧС.

Пожарные спасатели департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области продолжают вести усиленный вариант службы на уязвимых участках области, подверженных подтоплениям, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Со вчерашнего дня, 21 марта, подразделения ДЧС ВКО провели работу по 20 рабочим местам, где было задействовано около 80 человек личного состава, 21 единица техники и 14 мотопомп.

В общей сложности из домов и придворовых территорий было откачано почти 12 тысяч куб. м, уложено 550 штук мешкотары.

Огромная работа ведется на территории города Усть-Каменогорска. Здесь спасателями совместно с местным исполнительным органом, коммунальными службами и сотрудниками национальной гвардии работы по откачке воды и расчистке территории проводятся на одной улице и в 28 домах.

Также работы ведутся в городе Риддере, в Глубоковском и Кокпектинском районах.

В кризисном центре ДЧС ВКО продолжает координировать работу оперативный штаб.

Спасатели просят граждан по возможности очищать свою придомовую территорию от снега, не засорять мусором близлежащие арыки и канавы.

При обнаружении подъема уровня воды необходимо незамедлительно сообщать по телефонам: «138» и «112».

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