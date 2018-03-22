Автомобилисты Актау поздравили казахстанцев с Наурызом
Из автомобилей сложили надпись «22 Наурыз».
Фото : Скриншот с видео22 марта 2018, 10:36
В Интернете появилось видео, на кадрах которого автомобилисты Актау поздравили казахстанцев с Наурызом, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Лада».
Автомобилисты Актау поддержали флешмоб, запущенный в Интернете, и составили из своих автомобилей поздравление с праздником.
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