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Автомобилисты Актау поздравили казахстанцев с Наурызом

Из автомобилей сложили надпись «22 Наурыз».

Фото : Скриншот с видео22 марта 2018, 10:36

В Интернете появилось видео, на кадрах которого автомобилисты Актау поздравили казахстанцев с Наурызом, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Лада».

Автомобилисты Актау поддержали флешмоб, запущенный в Интернете, и составили из своих автомобилей поздравление с праздником.


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