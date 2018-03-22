Из автомобилей сложили надпись «22 Наурыз».

В Интернете появилось видео, на кадрах которого автомобилисты Актау поздравили казахстанцев с Наурызом, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание «Лада».

Автомобилисты Актау поддержали флешмоб, запущенный в Интернете, и составили из своих автомобилей поздравление с праздником.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!