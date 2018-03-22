В Астане задержали подозреваемых в краже 15 млн тенге после пожара

Из украденной суммы уже потратили около 1,2 млн тенге.

В Астане полиция задержала подозреваемых в краже 15 миллионов тенге после пожара в квартире, сообщает Zakon.kz.

Об этом на своей странице в Facebook написал сам потерпевший. По его словам, задержанных двое, они во всем сознались, часть денег вернули. Из украденного они успели потратить около 1,2 млн, из них 700 тысяч спустили на азартные игры, какую-то часть отправили на депозиты и карточные счета.

«Как только соберется вся оставшаяся сумма, мне передадут все деньги», — написал житель столицы.

Он подчеркнул, что преступники не имеют никакого отношения к пожарным.

«Это был поджог! Они таким образом хотели замести следы. Украли деньги и подожгли квартиру, надеясь тем самым на то, что никто и не догадается о пропаже. Не вышло. Сказать, что мне стыдно за эту ситуацию, — это не сказать ничего. В понедельник вечером я узнал о том, что преступники установлены и что к пожарной службе они не имеют никакого отношения. Утром во вторник я дозвонился до руководства ДЧС по Астане. Объяснил ситуацию и принес свои самые искренние извинения за свои подозрения! Сказал, что помимо публичных извинений, хотел бы лично принести извинения ребятам из пожарного расчета, тушившего пожар в моем доме», — продолжил мужчина.

Он поблагодарил полицейских, которые провели большую работу и нашли подозреваемых в преступлении.

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