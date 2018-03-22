150 человек эвакуировали из общежития в Петропавловске

Поздним вечером загорелась комната на 5 этаже, сильное задымление было на 4 и 5 этажах.

Из-за пожара в общежитии в Петропавловске эвакуировали 150 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС СКО, поздним вечером загорелась комната на 5 этаже, сильное задымление было на 4 и 5 этажах.

Жильцов верхних этажей эвакуировали с помощью выдвинутой автолестницы. Остальных одновременно - по лестничному маршу. Спасли и троих жильцов горевшей квартиры, среди которых был 4-летний ребенок. Из-за сильного задымления выбраться самостоятельно из комнаты они не могли. Сотрудники газодымозащитной службы при повторном поиске пострадавших обнаружили еще двух человек.

Дверь горевшей квартиры пришлось взламывать. Там уже горел газовый баллон. Пожарным удалось вовремя потушить огонь и предотвратить взрыв.

«Благодаря слаженным действиям были спасены 5 человек, один из которых ребенок. Эвакуировано 150 человек, в том числе 25 детей. Предотвращена угроза взрыва газового баллона. В результате пожара огнем повреждена мебель, личное имущество, вещи. Площадь пожара составила 17 квадратных метров. Причины и ущерб устанавливаются», - прокомментировали в пресс-службе ДЧС СКО.

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