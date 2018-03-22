В Астане в рамках празднования Наурыза проходит международный турнир по историческому бою

В турнире принимают участие более 80 спортсменов, в том числе женщины, из 5 стран: Казахстана, России, Украины, Кыргызстана и Узбекистана. Астану представляют 15 бойцов.

Сегодня, 22 марта, в Астане с 10:00 до 16:00 часов проходят народные гулянья в честь дня весеннего равноденствия - Наурыз мейрамы. Накануне здесь также состоялись мероприятия, приуроченные к празднику, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Управление культуры и спорта города Астаны.

Жителей и гостей столицы ожидает насыщенная праздничная программа. Перед зрителями выступят вокалисты Государственной академической филармонии столицы, актеры кукольного театра, детские коллективы, популярные артисты Асем Омарова, Айсулу Жак, Жанабай Утегенов, Ерасыл Бозаев, Нургали Турлыбеков, Марал Ками, группа «Диарт», Турар Толеутай, Гани Жумашева и другие звезды эстрады.

Посетителям мероприятия представят красочную театрализованную постановку, посвященную Наурызу.

На площади у монумента «Қазақ елі» раскинулся юрточный городок, установлены алтыбаканы, спортивные арены для состязаний по национальным видам спорта и играм, а также торговые палатки.

В рамках праздничной программы на территории у монумента «Қазақ елі» проходит Международный турнир по историческому средневековому бою «Клинок степи». Мероприятие проводится в столице в четвертый раз и организовано под эгидой Международной ассоциации исторического средневекового боя HMBIA.

В турнире принимают участие более 80 спортсменов, в том числе женщины, из 5 стран: Казахстана, России, Украины, Кыргызстана и Узбекистана. Астану представляют 15 бойцов.

Вчера, 21 марта, в первый день состязаний прошли одиночные бои в номинации «щит-меч», в том числе поединки среди женщин. Выступления девушек впервые включены в официальную программу турнира.

По результатам первого дня в номинации «щит-меч» среди женщин 1 место завоевала Анна Ридель из клуба «Стальной кулак» г. Новосибирск, 2 места удостоилась Замира Алимбаева, 3 место заняла Зарина Бегмалиева - обе девушки являются представительницами клуба «Темир Тумен» из Астаны.

Среди мужчин в номинации «щит-меч» победителями стали: Назар Коллекционов (1 место, клуб «Стальной кулак», Новосибирск), Александр Андреев (2 место, клуб «Авалон», Новосибирск) и Юрий Чугуевский (3 место, клуб «Темир Тумен», Астана).

Сегодня, 22 марта, с 11:00 до 17:00 часов состоится второй день турнира, в ходе которого пройдут бои в номинациях «меч-баклер», «полуторный меч» и «алебарда», а также зрелищные командные состязания.

- Данный турнир входит в серию мероприятий Всемирной бугуртной лиги, соответственно очки, заработанные командами в ходе турнира, будут отражены в их рейтинге в рамках лиги, - подчеркнул статус мероприятия руководитель казахстанского клуба исторической реконструкции «Темир Тумен» Евгений Сухотин.

Соревнования проходят в закрытом павильоне с трибунами для зрителей на 600 посадочных мест. С учетом ротации в первый день турнир посетили более 1000 человек.

Всех жителей и гостей столицы приглашают посетить праздничные гулянья и турнир по историческому средневековому бою на площади у монумента «Қазақ елі» сегодня, 22 марта.

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