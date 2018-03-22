Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Продавщица занялась проституцией и сравнила две профессии

По мнению Уэст, работа проститутки ничем не хуже других, а ей самой такой способ зарабатывания денег нравится.

Фото : Instagram22 марта 2018, 12:45

25-летняя Лана Уэст сменила профессию менеджера по продажам и занялась проституцией. Об особенностях новой работы она рассказала изданию Daily Star, пишет Лента.ру.

По словам женщины, она занята легальной проституцией в американском штате Невада, где секс за деньги разрешен законом. По ее словам, она чувствует себя в безопасности, и так работать намного лучше, чем пользоваться специальными мобильными приложениями для секс-знакомств.

Уэст рассказывает, что зарабатывает сегодня около 30 тысяч долларов в месяц. Она предпочитает постоянных клиентов, которые в обмен за секс не только дают деньги, но покупают ей новую одежду, водят ужинать и оплачивают жилье.

Единственно, семья Уэст негативно восприняла ее новое занятие. Правда, сама женщина не понимает причину этого. По ее словам, у нее нерелигиозные родители, и они могли бы отнестись к ее работе более снисходительно.

По мнению Уэст, работа проститутки ничем не хуже других, а ей самой такой способ зарабатывания денег нравится.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Загрузка...
Читайте также
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты