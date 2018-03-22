Элизабет Турсынбаева стала 11-ой после короткой программы на ЧМ

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева завершила выступление в короткой программе на чемпионате мира в итальянском Милане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.

Наша соотечественница после проката в короткой программе набрала 62.38 балла и заняла 11-е место. Тем самым Элизабет получила право выступить в произвольной программе.

Лидерство захватила итальянка Каролина Костнер, набравшая 80.27 балла. На втором месте чемпионка зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане Алина Загитова из России (79.51). Тройку лучших замыкает японка Сатоко Мияхира (74.36).

Произвольная программа среди женщин состоится 23 марта.

Чемпионат мира по фигурному катанию, Милан

Женщины, короткая программа

1. Каролина Костнер (Италия) - 80,27

2. Алина Загитова (Россия) - 79,51

3. Сатоко Мияхира (Япония) - 74,36 ...

11. Элизабет Турсынбаева (Казахстан) - 62,38